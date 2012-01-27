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ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 50 000 000 €
Aménagement urbain : 50 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2012 : 50 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Related public register
20/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative

Date de publication
27 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 31/07/2012
20110457
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
eThekwini Municipality
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 183 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed investment loan concerns the financing of multi-sector priority investments from the eThekwini capital expenditure in the period 2011-2014. The programme comprises the improvement, rehabilitation, upgrading and extension of municipal infrastructure and facilities which form part of the city's Integrated Development Plan (IDP).

The project will contribute to a more sustainable urban development and regeneration with an improvement of the urban environment through the provision and upgrading of municipal infrastructure facilities in key urban functions. It will also help creating an enabling environment for economic growth and development and therefore also contribute to achieving the Millennium Development Goals.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has to meet the environmental and social requirements of the Bank based on EU policy. The contents of environmental and social assessments undertaken by the promoter and the competent authorities' approvals will be analysed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
20 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59212803
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110457
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ETHEKWINI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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