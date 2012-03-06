Galicia Airport Infrastructure

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Fiche récapitulative
ENTE PUBLICO DE AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA)
The project consists of a number of improvements to upgrade the Galician airports of A Coruña and Vigo in northwest Spain, both owned and operated by Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). The investments are primarily aimed at achieving full compliance with international safety recommendations as required by the State Agency for Aviation Security (AESA) under the new certification process of Spanish airports. The improvements comprise strip widening, obstacle removal and taxiway and strip re-profiling. The project also includes the expansion of the passenger terminal building at A Coruña.
The investments are primarily aimed at providing capacity for further growth, alleviating specific operational constraints and improving safety and service in order to achieve full compliance with international safety recommendations.
The components would normally be classified under Annex II, leaving to the competent authority the decision whether an EIA is required or not. This will be further reviewed and confirmed during appraisal.
The Promoter is subject to EU Procurement Directive 2004/17/EC and follows the relevant national legislation, which incorporates that directive. The Promoter’s Procurement Plan will be reviewed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.