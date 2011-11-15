Poste Italiane Sviluppo E-services

Fiche récapitulative
POSTE ITALIANE
The project comprises a selection of innovation and modernisation platforms, part of the Poste Italiane 2012-2014 investment programme, including advanced ITC infrastructures, processes / applications of software, coupled with the refurbishment of some postal offices and logistics centres. All selected investments are oriented at improving productivity, expanding the product range and providing higher service reliability via new technological solutions.
The bulk of RDI projects are located in main distribution centres throughout Italy, while modernisation affects mainly postal offices in convergence regions.
Postal and digital services represent a key infrastructure of the knowledge economy.
Efficient postal services are network industries and thus leverages for Italian and EU companies to improve productivity, facilitating logistics and ultimately enhancing the value-chain of many other services and manufacturing companies. Within the new call for smart specialisation strategies, also envisaged under Horizon 2020 and Regions for Economic Changes, reliable postal services are key conditions for the successful inclusion of all regions and operators into potential innovation clusters.
The postal services do not fall under Annexes I and II of EU Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35/EC concerning Environmental Impact Assessment requirements, and their services are subject to national legislation only. As the present project focuses on enhancement of the promoter’s existing operations and facilities, it is expected that the environmental impact will be limited. Details will be assessed during the project appraisal.
The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures which should comply with directive 2004/18/EG. During the appraisal the utilised procedures and the outcome will be verified.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.