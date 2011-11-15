Poste Italiane Sviluppo E-services

The project comprises a selection of innovation and modernisation platforms, part of the Poste Italiane 2012-2014 investment programme, including advanced ITC infrastructures, processes / applications of software, coupled with the refurbishment of some postal offices and logistics centres. All selected investments are oriented at improving productivity, expanding the product range and providing higher service reliability via new technological solutions.

The bulk of RDI projects are located in main distribution centres throughout Italy, while modernisation affects mainly postal offices in convergence regions.