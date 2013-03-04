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LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
3/06/2013 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Related public register
09/03/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Communiqués associés
Lituanie : un concours financier supplémentaire pour la modernisation des chemins de fer

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mars 2013
Statut
Référence
Signé | 03/06/2013
20110447
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
AB LIETUVOS GELEZINKELIAI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Purchase of up to 1180 rail freight wagons to modernise Lithuanian Railways' rolling stock between 2012 and 2016.

Improving the attractiveness of public transport through the modernisation and upgrade of Lithuanian Railways rolling stock

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment directive 2011/92/EU, since manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The project is expected to include some positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the freight market that are most appropriately served by rail.

Compliance with environmentally friendly design standards (in particular compliance with Decision 2006/861/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the noise) will also be further assessed during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC in this case), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47853679
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110447
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK
Date de publication
9 Mar 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
71808788
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110447
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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