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TAFILA WIND FARM

Signature(s)

Montant
52 958 899,68 €
Pays
Secteur(s)
Jordanie : 52 958 899,68 €
Énergie : 52 958 899,68 €
Date(s) de signature
27/11/2013 : 52 958 899,68 €
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAFILA WIND FARM
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28/01/2013 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAFILA WIND FARM
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Jordanie : Un soutien financier international pour le premier parc éolien terrestre de grande envergure réalisé par un producteur d’électricité indépendant

Fiche récapitulative

Date de publication
13 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 27/11/2013
20110433
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAFILA WIND FARM
Jordan Wind Project Company PSC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 53 million
EUR 213 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project comprises the construction and operation of a greenfield wind farm Independent Power Producer (IPP) to produce 117 MW electricity in Jordan. The wind farm will be located in the Tafila Governorate of Jordan, in an area east of the town of Ghurandil and north of the Lafarge Rashidiya cement plant. The electricity generated will be sold to the National Electricity Power Company (NEPCO).

The project will contribute to Jordan's development objective in the energy sector aiming to increase both electricity production and the share of renewable energy in its electricity generation portfolio. It will contribute to climate change mitigation, thereby displacing fossil fuel-based generation and avoiding greenhouse gas emissions. The project also fulfils the government's objective of increasing the participation of the private sector in energy generation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project (including the wind farm connection to the grid) is undergoing an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the local legislation which will also include public consultation. No resettlement of local population is envisaged. The project site is located less than 5 km away from the Dana Biosphere Reserve's Eastern border and overlaps with an Important Bird Area. Detailed biodiversity surveys to assess the potential impact on these protected areas and species should be concluded by the end of the year. Compliance with the principles of the EU EIA Directive and the EU Habitats and Birds Directive shall be verified during the appraisal.

The promoter has followed a public procurement process for a turn-key Design-Build-Operate-Maintain (DBOM) contract for the wind farm in line with the Bank's procurement guidelines. Contract award and signature is expected for end 2012.

Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAFILA WIND FARM
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47363792
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110433
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAFILA WIND FARM
Date de publication
28 Jan 2013
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221235
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110433
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TAFILA WIND FARM
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72421499
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110433
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Jordanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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