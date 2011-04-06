Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SREI CLIMATE CHANGE FL

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 40 000 000 €
Énergie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
23/07/2013 : 40 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Inde : La BEI soutient l’investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2011
Statut
Référence
Signé | 23/07/2013
20110406
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Srei (SIFL) Climate Change FL

Srei Infrastructure Finance Limited

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to USD 100 million
USD 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan supporting investment projects that contribute to climate change mitigation.

The proposed project is in line with the EU policy of strengthening the strategic partnership and cooperation with India in the area of climate change, since it would contribute to the efficient use of energy, the development of renewable energy, and the associated avoidance of green house gas emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will support projects that contribute to the reduction of greenhouse gases emissions and other airborne pollutants. The sub-schemes are expected to have limited negative environmental and social impacts. None of the sub-schemes submitted for part-financing by the Bank will have a significant negative impact on sites of nature conservation. Standard safeguards and monitoring procedures will ensure that project implementation is satisfactory and complies in particular with the environmental and social requirements of the Bank.

The procurement procedures applied by the Borrower will comply with the Bank’s Guide to Procurement including the publication of tenders in the Official Journal of the EU when appropriate.

Autres liens
Communiqués associés
Inde : La BEI soutient l’investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Inde : La BEI soutient l’investissement dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes