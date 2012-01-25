AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI

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Fiche récapitulative
SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC (ADM)
Construction of a motorway between El Jadida and Safi (142 km). This project has been identified as an important link in Morocco's motorway network since it will: (i) provide modern infrastructure to connect the Doukkalah-Abda region to other neighbouring regions, (ii) establish a coastal connection between two cities that are major economic (agriculture and fisheries in particular) and population centres: El Jadida and Safi, and (iii) open up disadvantaged areas. (Formerly: ADM IX)
The purpose of the project is to build a motorway between El Jadida and Safi (142 km). This project meets the set objectives, namely improving priority infrastructure and people's quality of life (in particular by incorporating a road safety aspect).
If the project were located in the EU, it would come under Annex 1 to theEU Directive on environmental impact assessments (85/337/EEC).Environmental studies have been conducted and the communities that will be affected by the project are being consulted.
Having carried out the previous projects, the promoter is fully familiar with the Bank's procurement procedures and issues international calls for tender.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.
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