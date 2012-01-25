Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI

Signature(s)

Montant
240 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 240 000 000 €
Transports : 240 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2012 : 240 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - FR
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Communiqués associés
2012 : année record pour le partenariat BEI–Royaume du Maroc avec près d’1 milliard d’euros de financements nouveaux (11 milliards de Dirhams)

Fiche récapitulative

Date de publication
25 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 14/12/2012
20110388
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EL JADIDA-SAFI MOTORWAY

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU MAROC (ADM)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 240 million
EUR 494 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a motorway between El Jadida and Safi (142 km). This project has been identified as an important link in Morocco's motorway network since it will: (i) provide modern infrastructure to connect the Doukkalah-Abda region to other neighbouring regions, (ii) establish a coastal connection between two cities that are major economic (agriculture and fisheries in particular) and population centres: El Jadida and Safi, and (iii) open up disadvantaged areas. (Formerly: ADM IX)

The purpose of the project is to build a motorway between El Jadida and Safi (142 km). This project meets the set objectives, namely improving priority infrastructure and people's quality of life (in particular by incorporating a road safety aspect).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would come under Annex 1 to theEU Directive on environmental impact assessments (85/337/EEC).Environmental studies have been conducted and the communities that will be affected by the project are being consulted.

Having carried out the previous projects, the promoter is fully familiar with the Bank's procurement procedures and issues international calls for tender.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Autres liens
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - FR
Communiqués associés
2012 : année record pour le partenariat BEI–Royaume du Maroc avec près d’1 milliard d’euros de financements nouveaux (11 milliards de Dirhams)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Date de publication
22 Sep 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69420080
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110388
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Date de publication
16 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
130809519
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110388
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Autres liens
Fiche récapitulative
EL JADIDA-SAFI MOTORWAY
Fiche technique
AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - FR
Communiqués associés
2012 : année record pour le partenariat BEI–Royaume du Maroc avec près d’1 milliard d’euros de financements nouveaux (11 milliards de Dirhams)

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
2012 : année record pour le partenariat BEI–Royaume du Maroc avec près d’1 milliard d’euros de financements nouveaux (11 milliards de Dirhams)
Autres liens
Publications connexes
Déclaration d'incidence sur l'environnement - - FR
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI
Related public register
16/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOROUTE EL JADIDA - SAFI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes