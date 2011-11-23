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FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY

Signature(s)

Montant
63 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 63 000 000 €
Déchets solides : 6 142 500 €
Aménagement urbain : 15 435 000 €
Industrie : 18 900 000 €
Eau, assainissement : 22 522 500 €
Date(s) de signature
14/06/2012 : 6 142 500 €
14/06/2012 : 15 435 000 €
14/06/2012 : 18 900 000 €
14/06/2012 : 22 522 500 €
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Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Communiqués associés
Hongrie : la BEI finance des mesures de reconstruction et de prévention des inondations et des coulées de boue rouge

Fiche récapitulative

Date de publication
23 novembre 2011
Statut
Référence
Signé | 14/06/2012
20110369
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Floods & Red Sludge Disaster Recovery

Republic of Hungary represented by the Ministry for National Economy

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 63 million
EUR 290 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises emergency, reconstruction and preventive measures in response to the red mud and flood catastrophes in Hungary in 2010.

The measures are partly socially driven, to cater for the needs of affected population, and partly environmentally driven to reduce and control associated adverse environmental impacts as well as to support prevention for future events.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As flood relief works, the emergency measures and rehabilitation of existing structures, including pre-existing flood protection infrastructure are expected to fall under Annex II of the EIA Directive, the requirement for EIA’s and the screening procedures are set by National legislation. Competent authorities are reported to have participated in the emergency works and given permissions in real time. For longer term measures standard EIA procedures are expected to be undertaken. Application of appropriate environmental procedures will be assessed during Project appraisal.

As the project mainly concerns emergency measures and rehabilitation of existing structures, standard procurement procedures have, to a large extent, not been followed. During appraisal, the Bank will verify satisfactory application of the Bank’s Guide to Procurement and relevant EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
43518010
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110369
Secteur(s)
Eau, assainissement
Industrie
Aménagement urbain
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88615523
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110369
Secteur(s)
Eau, assainissement
Industrie
Aménagement urbain
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
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Floods & Red Sludge Disaster Recovery
Fiche technique
FLOODS&RED SLUDGE DISASTER RECOVERY
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