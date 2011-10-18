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FORD OTOSAN II

Signature(s)

Montant
190 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 190 000 000 €
Industrie : 190 000 000 €
Date(s) de signature
26/11/2012 : 90 000 000 €
27/06/2012 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORD OTOSAN II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN II

Fiche récapitulative

Date de publication
18 octobre 2011
Statut
Référence
Signé | 27/06/2012
20110358
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Ford Otosan II

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million
EUR 564 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investments in Ford Otosan’s Kocaeli production facility in Turkey, to support the future manufacturing of the new Ford Transit.

The project concerns investments in Ford Otosan’s Kocaeli production facility in Turkey, to support the future manufacturing of the new Ford Transit.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to be carried out at the promoter’s existing facilities, already authorised for the same purpose. An EIA may therefore not be required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The compliance with the EU’s environmental legislation and any potential EIA requirements will be verified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.

Documents liés
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORD OTOSAN II
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORD OTOSAN II
Date de publication
15 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64129855
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110358
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN II
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87919725
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110358
Secteur(s)
Industrie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FORD OTOSAN II
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - FORD OTOSAN II
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Fiche récapitulative
Ford Otosan II
Fiche technique
FORD OTOSAN II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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