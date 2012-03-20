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WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
342 494 819,23 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 342 494 819,23 €
Énergie : 342 494 819,23 €
Date(s) de signature
19/06/2013 : 111 002 056,45 €
18/10/2012 : 231 492 762,78 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 mars 2012
Statut
Référence
Signé | 18/10/2012
20110355
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION
ENEA OPERATOR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 950 million (EUR 240 million)
PLN 3244 million (EUR 820 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises investment schemes in the electricity distribution network in North-Western Poland, over 2012-2015. The schemes will be implemented by the promoter, a fully owned subsidiary of ENEA S.A., the majority state-owned top-company of the ENEA Group.

The programme will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, connect new end-users and also renewable generators and improve the reliability, and quality of electricity supply. The programme is located in a convergence region. It is therefore eligible under article 309 a) Economic and Social Cohesion, and c) Common Interest of the Treaty on the Functioning of the European Union. The financing of this programme will contribute to the EIB’s lending priority policy on convergence regions and diversification and security of energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some project schemes fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EC) as transposed into Polish national law (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. The vast majority of the program schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment and facilities with limited environmental impact.

The Promoter is a subject to the public law operating in the energy sector and therefore is subject to the national legal regulations implementing EU Directive 2004/17/EC and 2004/18/EC. It regularly publishes procurement notices in the OJEU. The Promoter’s approach to the public and private procurement of works, supplies and services will be evaluated during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Choszczno II-Recz 110 kV line
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52604307
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110355
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Lobez-Bialogard to Resko 110 kV line
Date de publication
17 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60655325
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110355
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Choszczno II substation
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60656767
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110355
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Resko-Lobez to Worowo 110 kV line
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60643807
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110355
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Résumé non technique - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Recz substation
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60653242
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110355
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION - Kluczewo-Pyrzyce 110 kV line
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60655229
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110355
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66401265
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110355
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - WESTERN POLAND ENERGY DISTRIBUTION
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80593727
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110355
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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