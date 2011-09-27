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STORAENSO - OSTROLEKA CONTAINERBOARD

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 150 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2011 : 75 000 000 €
21/12/2011 : 75 000 000 €
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Publications connexes
Summary of the Environmental Impact Statement for the SE Power Plant - EN
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Pologne : La BEI soutient la production d’emballages respectueux de l’environnement

Fiche récapitulative

Date de publication
27 septembre 2011
Statut
Référence
Signé | 21/12/2011
20110341
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Ostroleka Containerboard

The promoter is a major producer of paper and packaging products in Europe.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns construction and operation of a new 440 kt.p.a. production line for containerboard.

The new plant will produce lighter, more resource efficient products, based on new, more energy efficient technologies. In parallel with the introduction of the new plant, an existing, outdated production line will be decommissioned.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and therefore an EIA is mandatory. Full environmental details will be assessed during the appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives).

The promoter is a private company operating in a sector not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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