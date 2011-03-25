VODAFONE SEE MOBILE BROADBAND

Fiche récapitulative
Vodafone Telekomunikasyon AS and Vodafone Romana S. A.
The project concerns the rollout of mobile broadband services in Turkey and Romania. The new equipment is supposed to enable high speed wireless broadband services.
The investments should help to increase the quality and also the population coverage of mobile broadband services in both countries.
Investments in mobile telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and IT systems) do not fall under the European EIA Directives. Mobile telecommunication systems have limited environmental effects. Potential health risks from electromagnetic radiation are still under study at an international level. The visual impact of base station towers can be mitigated by appropriate construction and operation measures.
Full environmental details including the applicable Turkish legal framework will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives).
The promoter is a private company and operating in a competitive sector. Therefore he is not covered by the EU Directives on procurement (nor the EIB guide to procurement) for this planned investment program. The effectively used procurement procedures will be assessed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.