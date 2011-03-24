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WIND PARK NOORDOOSTPOLDER

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
14/02/2014 : 150 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - NL
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24/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
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Communiqués associés
Pays-Bas : La BEI met 150 millions d'EUR à disposition pour le plus grand parc éolien terrestre

Fiche récapitulative

Date de publication
16 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 14/02/2014
20110324
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Wind Park Noordoostpolder

Windpark Creil B.V., VWW Ontwikkeling en Exploitatie B.V. and Acousticon Windpark B.V.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 150 million
The total cost of the project is estimated at EUR 450 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of in total 26 wind turbines, thereby creating an installed capacity of 195 MW onshore.

The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, by virtue of its technical characteristics, falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) with regard to the Environmental Impact Assessment (EIA). For onshore wind farms having a capacity of over 15 MW and/or consisting of more than 10 wind turbines, national regulations require a full EIA. An EIA and an Appropriate Assessment have been conducted and Environmental Consent was obtained in November 2010. The project area is part of a Natura 2000 site.

The promoter - a privately owned company not benefiting from special or exclusive rights - is not subject to the EU Utilities Directive. The Bank will however verify that the procurement procedures comply with the Bank’s principles and its statute, i.e. works, goods and services will be appropriately selected and are offered at competitive prices.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Date de publication
24 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54904759
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110324
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88312230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110324
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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24/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
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Fiche récapitulative
Wind Park Noordoostpolder
Fiche technique
WIND PARK NOORDOOSTPOLDER
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Photogallery

Construction of 26 new turbines in the existing Windpark Noordoostpolder; with 86 wind turbines and a capacity of 195 MW, it is the largest wind farm in the Netherlands
Wind Park Noordoostpolder
©NOP Agrowind
Construction of 26 new turbines in the existing Windpark Noordoostpolder; with 86 wind turbines and a capacity of 195 MW, it is the largest wind farm in the Netherlands
Wind Park Noordoostpolder
©NOP Agrowind

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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