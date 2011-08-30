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STM R&D ITALY

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 350 000 000 €
Industrie : 350 000 000 €
Date(s) de signature
12/03/2013 : 350 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM R&D ITALY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY
Communiqués associés
Italie : 350 millions d’euros à STMicroelectronics pour la R-D

Fiche récapitulative

Date de publication
30 août 2011
Statut
Référence
Signé | 12/03/2013
20110299
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STM R&D Italy

STMicroelectronics N.V.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 350 million
To be determined during appraisal.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments to cover the full cycle from Technology Platform Research and Product RDI up to application-centred RDI.

The project concerns the financing of RDI activities from Technology Platform Research and Product RDI up to application-centred RDI as well as the upgrade and capacity expansion of an existing semiconductor manufacturing plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Semiconductor RDI and manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of the EU Directive 85/337/EEC, as amended by 97/11/EC, 2003/35/EC and 2009/31/EC, and the, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at RDI and manufacturing facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
07/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM R&D ITALY
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY
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Communiqués associés
Italie : 350 millions d’euros à STMicroelectronics pour la R-D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM R&D ITALY
Date de publication
7 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67568117
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110299
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63447384
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110299
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STM R&D ITALY
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - STM R&D ITALY
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STM R&D Italy
Fiche technique
STM R&D ITALY
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