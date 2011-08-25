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UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

Signature(s)

Montant
87 637 298,44 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 87 637 298,44 €
Éducation : 87 637 298,44 €
Date(s) de signature
21/12/2011 : 87 637 298,44 €
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Communiqués associés
Royaume-Uni : 75 millions de GBP pour le campus de l'université de Birmingham

Fiche récapitulative

Date de publication
25 août 2011
Statut
Référence
Signé | 21/12/2011
20110282
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
University of Birmingham

University of Birmingham

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 75 million
GBP 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the capital expenditures of the University of Birmingham, including (a.o.) a new library, a new sports teaching facility and the installation of energy efficiency equipment.

The purpose of the project is to finance the refurbishment of teaching, research and support facilities at the campuses of the University of Birmingham. The purpose of the project is to up-date university facilities to a level at which they can best support teaching, learning and research activities of a modern university. The other aim is to improve the energy efficiency of the university estate and thus reduce the carbon footprint of the University.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns teaching and research activities that will be carried out mainly within existing university facilities. An EIA is therefore not required in accordance with the EIA Directive 85/337, amended by 97/11 and by 2003/35/EC. However, parts of the investment cover the construction of new facilities and therefore may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required for any component of the project.

The promoter is required to respect national and European legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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