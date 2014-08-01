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IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 180 000 000 €
Eau, assainissement : 180 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2016 : 30 000 000 €
9/12/2014 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 août 2014
Statut
Référence
Signé | 09/12/2014
20110281
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
The promoter is one of the four largest multi-utilities.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 324 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project concerns the promoter’s 2014-2020 investments in water and wastewater infrastructure and facilities as defined by the respective master plans in the service areas of Genoa (Liguria region) and Parma (Emilia Romagna region). The investments are aimed at ensuring efficient and sustainable water and wastewater services and compliance with the Urban Wastewater Treatment Directive and the Water Framework Directive.

The proposed project will help to ensure compliance with tighter environmental and customer service standards set by the EU and national legislation such as the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to bring environmental and social benefits to the water and wastewater services in line with the standards mandated by the Urban Wastewater Directive 91/271/EC as amended by Directive 98/15/EC and the Water Framework Directive 2000/60/EC. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU will be respected and the Bank will publish the non-technical summary of the EIA on its website.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EC and 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and when required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
Date de publication
25 Oct 2014
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55591074
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110281
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57254636
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110281
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IREN SERVIZI IDRICI GENOA AND PARMA
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152148540
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110281
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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