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EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 24 500 000 €
Espagne : 31 910 000 €
France : 43 590 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
27/07/2012 : 2 450 000 €
10/12/2014 : 2 450 000 €
27/07/2012 : 3 191 000 €
10/12/2014 : 3 191 000 €
27/07/2012 : 4 359 000 €
10/12/2014 : 4 359 000 €
27/07/2012 : 4 900 000 €
30/10/2013 : 4 900 000 €
27/07/2012 : 6 382 000 €
30/10/2013 : 6 382 000 €
27/07/2012 : 8 718 000 €
30/10/2013 : 8 718 000 €
8/01/2013 : 9 800 000 €
8/01/2013 : 12 764 000 €
8/01/2013 : 17 436 000 €
Autres liens
Related public register
08/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE

Fiche récapitulative

Date de publication
3 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 27/07/2012
20110271
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Europac Paper Production Upgrade

Papeles y Cartones de Europa SA

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 232 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of investments within the 2011-2014 strategic plan to upgrade papermill and paperboard installations in Spain, France and Portugal. Further, an increase of the promoter’s forestry assets is included.

The investments will help to produce lighter, more resource efficient products, based on more energy efficient technologies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists mainly in the upgrading of existing paper mills that have operational permits issued in accordance with IPPC Directive for the final capacities.

The promoter is a private company that is not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
08/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
Date de publication
8 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67600824
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110271
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83111762
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110271
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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08/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE
Autres liens
Fiche récapitulative
Europac Paper Production Upgrade
Fiche technique
EUROPAC PAPER PRODUCTION UPGRADE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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