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PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT

Signature(s)

Montant
57 125 992,99 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 57 125 992,99 €
Transports : 57 125 992,99 €
Date(s) de signature
2/10/2014 : 9 574 875,53 €
3/12/2013 : 47 551 117,46 €
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Related public register
24/07/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Communiqués associés
Pologne : La BEI prolonge son appui à la modernisation du rail

Fiche récapitulative

Date de publication
17 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 03/12/2013
20110254
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
PKP CARGO SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 200 million (EUR 51 million)
PLN 600 million (EUR 152 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the modernisation of diesel locomotives, the purchase of new electric locomotives and of open and intermodal freight wagons, and the construction of an intermodal terminal.

The project will increase the quality of the freight transport services provided by the promoter, and thereby will promote sustainable transport solutions in line with EU objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. Should there be associated refurbishment or construction of maintenance or terminal facilities included in the project scope, the application of the Directive will be ascertained.

The promoter is a state owned company operating in a market open to competition. The Bank’s services shall confirm during appraisal that the proposed arrangements are in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Date de publication
24 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54953573
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110254
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO FLEET IMPROVEMENT
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86463742
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110254
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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