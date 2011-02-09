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CONVERGENCE ICT FUND

Signature(s)

Montant
19 251 501,62 €
Secteur(s)
Services : 19 251 501,62 €
Date(s) de signature
18/12/2012 : 19 251 501,62 €
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22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CONVERGENCE ICT FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
16 février 2012
Statut
Référence
Signé | 18/12/2012
20110209
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CONVERGENCE PARTNERS COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND
Convergence Partners Management
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 19 million
EUR 231 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Equity participation in a closed-end private equity fund targeting information and communication infrastructure projects and ancillary businesses in Africa, with primary focus on Sub-Saharan Africa.

The Fund will typically acquire minority stakes in enterprises engaged in the design and deployment of communication infrastructure in Sub-Saharan Africa (e.g. fixed and wireless telecommunications networks, software, hardware and switching technologies as well as related service companies). The Fund will target both greenfield projects and seek to expand and further develop existing infrastructures. The Fund will contribute to the deployment of comprehensive communications solutions across Sub-Saharan Africa, while creating financial value through driving the growth and profitability of investee companies and enhancing their skills as well as governance, environmental and social standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund’s operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

Documents liés
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CONVERGENCE ICT FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CONVERGENCE ICT FUND
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66008557
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110209
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Afrique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CONVERGENCE ICT FUND
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Fiche récapitulative
CONVERGENCE PARTNERS COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE FUND
Fiche technique
CONVERGENCE ICT FUND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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