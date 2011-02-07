Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM (EGYPT)

Signature(s)

Montant (.*)
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 60 000 000 €
Aménagement urbain : 60 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2018 : 15 000 000 €
14/11/2012 : 45 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 7 500 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 7 500 000 € Investment Grants fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
Autres liens
Communiqués associés
Égypte : 200 millions d’EUR pour la construction d’une ligne de métro au Caire et 45 millions d’EUR à l’appui du développement local

Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2011
Statut
Référence
Signé | 14/11/2012
20110207
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Community Development Programme

Social Fund for Development

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 45 million
EUR 90 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

An integrated Community Development Programme designed to increase employment opportunities and improve living standards for socially disadvantaged segments of populations living in and around urban centres in Egypt through investments supporting infrastructure and housing.

The creation of more sustainable communities and to promote a more integrated approach to spatial planning and development which delivers benefits to constituents over a wide spectrum of the economically and geographically disadvantaged.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

No negative environmental or social impacts are anticipated from the CDP. While it is not possible to carry out a definite evaluation at present, as sub-projects have not been fully defined, it is expected that sub-projects will target areas which have, to date, had a largely negative impact on the environment. Therefore, interventions will contribute positively through the promotion of more environmentally-friendly practices and through the “cleaning up” of neighbourhoods.

The project portfolio has yet to be finalised but, once it is, all components will have to comply with prevailing procurement protocols, including meeting the minimum national standards. Local practices will be checked against international and EU standards to ensure propriety and best practice.

Autres liens
Communiqués associés
Égypte : 200 millions d’EUR pour la construction d’une ligne de métro au Caire et 45 millions d’EUR à l’appui du développement local

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Égypte : 200 millions d’EUR pour la construction d’une ligne de métro au Caire et 45 millions d’EUR à l’appui du développement local
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes