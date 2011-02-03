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FRANCE BIOMASSE - DALKIA

Signature(s)

Montant
92 500 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 92 500 000 €
Énergie : 92 500 000 €
Date(s) de signature
28/05/2013 : 45 000 000 €
18/12/2013 : 47 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 28/05/2013
20110203
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FRANCE BIOMASSE I - DALKIA
Dalkia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 92 million
EUR 202 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

This operation is about the financing of a group of 5 new biomass combined heat and power (CHP) plants in France. The plants will be based on proven technologies and feature electric capacities of between 6 and 15 MW and primarily run on woodchips from regional forests, wood processing industries, and waste wood recycling centres.

To support renewable energy generation in line with France's Climate Action objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All schemes proposed fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC (as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC). Therefore they can be subject to an EIA on a case by case basis decision or defined criteria set by the competent authority. The CHP plants do not fall under the EU Directive on industrial emissions (2010/75/EU)

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter, including compliance with relevant national and EU legislation and publication in the Official Journal of the EU where appropriate. The Bank will ensure that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices will be applied by the promoter and/or the special purpose companies.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Date de publication
6 Mar 2014
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51961146
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Angers
Date de publication
25 Jul 2012
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221339
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - FRANCE BIOMASSE DALKIA - Lens
Date de publication
25 Jul 2012
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53221095
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Date de publication
27 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66106077
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE BIOMASSE - DALKIA
Date de publication
18 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75536062
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110203
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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