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KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
86 665 721,78 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 86 665 721,78 €
Eau, assainissement : 1 733 314,43 €
Aménagement urbain : 3 466 628,88 €
Éducation : 4 333 286,09 €
Transports : 77 132 492,38 €
Date(s) de signature
2/09/2016 : 455 435,62 €
25/05/2012 : 575 415,38 €
23/07/2014 : 702 463,43 €
2/09/2016 : 910 871,25 €
2/09/2016 : 1 138 589,06 €
25/05/2012 : 1 150 830,76 €
23/07/2014 : 1 404 926,87 €
25/05/2012 : 1 438 538,45 €
23/07/2014 : 1 756 158,58 €
2/09/2016 : 20 266 885,27 €
25/05/2012 : 25 605 984,32 €
23/07/2014 : 31 259 622,79 €
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02/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE
Related sub-project
KRAKOW TRAMWAY INFRASTRUCTURE (FL 20110202)

Fiche récapitulative

Date de publication
27 septembre 2011
Statut
Référence
Signé | 25/05/2012
20110202
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Krakow Urban Infrastructure (Poland)

City of Krakow

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 800 million (approx. EUR 200 million)
PLN 1 600 million (approx. EUR 400 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers small and medium size investment schemes in fields of transport and local roads modernisation, health and education, cultural and historical heritage and public buildings rehabilitation in the City of Krakow.

The project comprises selected elements of the investment programme of the Polish city of Kraków, which is located in a Convergence region. It is therefore eligible for support under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest: sustainable communities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Should any such scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into the national law. It is a requirement that all schemes must be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC), including the publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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02/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE
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Projets associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
2 Jun 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
59390375
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110202
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Eau, assainissement
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86930704
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110202
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Eau, assainissement
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/06/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE
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Fiche récapitulative
Krakow Urban Infrastructure (Poland)
Fiche technique
KRAKOW URBAN INFRASTRUCTURE
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