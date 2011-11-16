Oslo Airport Terminal 2

Signature(s)
Fiche récapitulative
AVINOR AS
The Project concerns phase 1 of the planned extension of Oslo Airport by expanding the existing terminal with a new pier, additional departure and arrival areas as well as new baggage handling facilities. The Project will increase the airport's capacity from 22 to 28 million passengers per annum.
The project is aimed at meeting demand growth and to lessen congestion. The absence of the project would result in a significant decline in the quality of accessibility conditions to Norway.
The project will be built entirely on existing airport grounds. Therefore, it is unlikely to have any significant adverse environmental impact. During appraisal the Bank will review the decisions taken by the competent authority as well as planned mitigating measures and planning approval constraints for the operation of the airport to ensure compliance with the Bank's environmental and social guidelines.
The promoter is a private entity operating in the transport sector. The procurement procedures applied will be reviewed during appraisal and the Bank will ensure open international tendering in line with its guide to procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.