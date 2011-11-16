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OSLO AIRPORT TERMINAL 2

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Norvège : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
24/05/2012 : 200 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - OSLO AIRPORT TERMINAL 2

Fiche récapitulative

Date de publication
16 novembre 2011
Statut
Référence
Signé | 24/05/2012
20110192
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Oslo Airport Terminal 2

AVINOR AS

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million
Up to EUR 1 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project concerns phase 1 of the planned extension of Oslo Airport by expanding the existing terminal with a new pier, additional departure and arrival areas as well as new baggage handling facilities. The Project will increase the airport's capacity from 22 to 28 million passengers per annum.

The project is aimed at meeting demand growth and to lessen congestion. The absence of the project would result in a significant decline in the quality of accessibility conditions to Norway.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will be built entirely on existing airport grounds. Therefore, it is unlikely to have any significant adverse environmental impact. During appraisal the Bank will review the decisions taken by the competent authority as well as planned mitigating measures and planning approval constraints for the operation of the airport to ensure compliance with the Bank's environmental and social guidelines.

The promoter is a private entity operating in the transport sector. The procurement procedures applied will be reviewed during appraisal and the Bank will ensure open international tendering in line with its guide to procurement.

Documents liés
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58858053
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110192
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - OSLO AIRPORT TERMINAL 2
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88119675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110192
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays de l'AELE
Pays
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
Oslo Airport Terminal 2
Fiche technique
OSLO AIRPORT TERMINAL 2
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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