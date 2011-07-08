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FJORD LINE ROPAX VESSELS

Signature(s)

Montant
124 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Norvège : 62 000 000 €
Danemark : 62 000 000 €
Transports : 124 000 000 €
Date(s) de signature
20/06/2014 : 62 000 000 €
20/06/2014 : 62 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Fjord Line Ropax Vessels
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS
Communiqués associés
Norvège: La BEI encourage le développement du transport maritime durable entre la Norvège et le Danemark

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juillet 2011
Statut
Référence
Signé | 20/06/2014
20110178
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Fjord Line Ropax Vessels

Fjord Line AS

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 110 million
Up to EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of two ferries, which will offer daily services between Bergen, Stavanger, Kristiansand (Norway) and Hirtshals (Denmark). Each vessel has a capacity to carry 1 500 passengers and up to 600 vehicles.

The project will replace older and less environmental friendly vessels and will increase the capacity deployed on this route. It will hence contribute to the development of sustainable European transport and to the EU policy to promote short sea shipping.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have no significant environmental impact. The Bank’s services will verify environmental and safety issues, such as emissions data and compliance with all IMO and EU standards, during the project’s due diligence. Should the new acquisitions be part of a scrapping scheme developed by the promoter, then the project could have a net positive environment impact.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify the details during the project’s due diligence.

Documents liés
27/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Fjord Line Ropax Vessels
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS
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Communiqués associés
Norvège: La BEI encourage le développement du transport maritime durable entre la Norvège et le Danemark

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Fjord Line Ropax Vessels
Date de publication
27 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52951063
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110178
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Danemark
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS
Date de publication
9 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72598596
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110178
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Danemark
Norvège
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - Fjord Line Ropax Vessels
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - FJORD LINE ROPAX VESSELS
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Fiche récapitulative
Fjord Line Ropax Vessels
Fiche technique
FJORD LINE ROPAX VESSELS
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