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AGCO R&D

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 36 000 000 €
Finlande : 64 000 000 €
Allemagne : 100 000 000 €
Industrie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2014 : 36 000 000 €
18/12/2014 : 64 000 000 €
18/12/2014 : 100 000 000 €
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30/01/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGCO R&D
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29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AGCO R&D
Communiqués associés
Allemagne : Innovation dans le domaine des machines agricoles : AGCO Corporation obtient un prêt de la BEI pour ses activités de R-D

Fiche récapitulative

Date de publication
19 novembre 2014
Statut
Référence
Signé | 18/12/2014
20110159
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGCO R&D
AGCO CORP
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 409 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises AGCO's research and development (R&D) activities focusing on engine and drive train efficiency for agricultural vehicles, predominantly taking place in Marktoberdorf (Germany) and to a lesser extent in Beauvais (France) and in Linnavuori and Suolahti (both Finland).

The project will contribute to a reduction of exhaust emissions, a reduction of operator and bystander noise levels, a reduction of operator exposure to vibrations during operations as well as numerous future safety-related items linked to the vehicles' homologation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in Research, Development and Innovation that will be carried out in existing facilities already authorised for which an environmental impact assessment (EIA) is not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2000/35/EC. The project may nevertheless include new test benches for engines and tractors which may fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank’s services will verify all the environmental details and the decision of the competent authorities during the due diligence.

The promoter is a private-sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGCO R&D
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57257040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110159
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Allemagne
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AGCO R&D
Date de publication
29 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124163787
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110159
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Allemagne
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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AGCO R&D
Fiche technique
AGCO R&D
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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