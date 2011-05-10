Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

IBERDROLA ELECTRICITY DISTRIBUTION V

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
23/11/2011 : 100 000 000 €
23/11/2011 : 100 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Communiqués associés
Espagne : Iberdrola reçoit un financement pour moderniser le réseau électrique espagnol

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mai 2011
Statut
Référence
Signé | 23/11/2011
20110154
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Iberdrola Electricity Distribution V

Iberdrola SA

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 440 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcement and extension of the electricity distribution network in Spain, mainly in convergence areas, in the year 2011.

The project will enable the promoter to improve the reliability, and quality of electricity supply in Spain. The project will also cater for a demand growth of circa 1.5%, reduce losses, and improve safety performance. About 60% of the project will be implemented in areas designated as convergence, phasing-in and phasing-out regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project includes 32 schemes that do require Environmental Impact Assessment. EIAs are being carried out in accordance with applicable legislation in line with the EU EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these schemes relate to visual impact, vegetation clearance and impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. Most of the project schemes relate to medium and low voltages and are therefore expected to have minimal or null environmental impacts.

The promoter is a contracting entity that falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, and is therefore required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate.

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Communiqués associés
Espagne : Iberdrola reçoit un financement pour moderniser le réseau électrique espagnol

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne : Iberdrola reçoit un financement pour moderniser le réseau électrique espagnol
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes