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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE II

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 400 000 000 €
Énergie : 400 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2012 : 100 000 000 €
18/07/2012 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2011
Statut
Référence
Signé | 18/07/2012
20110118
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Snam Rete Gas Infrastrutture II

Snam Rete Gas S.p.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million
Up to EUR 935 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of the Zimella - Cervignano pipeline (170 km, DN1400, 75 bar) and of an interconnection plant in Sergnano.

Construction and operation of the Poggio Renatico-Cremona pipeline (149 km, DN1200, 75 bar).

The extension of the gas transmission system is necessary to increase gas flow flexibility in the transport system in the North Western part of Italy. The financing of this project contributes to the Bank’s lending policy on security of energy supply. The new pipelines meet the general criteria for Trans-European Energy Networks (TEN-E) projects of common interest set out under the TEN-E guidelines. Increasing penetration of gas in all sectors will displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to European Community objectives of rational use of energy and environmental protection.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The pipeline schemes have been subject to environmental assessments as required by the EIA Directive 85/337/EC and amendments. Authorizations were granted by the competent authorities in 2009 for the Poggio Renatico-Cremona pipeline and in 2011 for Zimella - Cervignano pipeline.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE II
Date de publication
24 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60521699
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110118
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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