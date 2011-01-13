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LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 400 000 000 €
Éducation : 400 000 000 €
Date(s) de signature
8/08/2012 : 100 000 000 €
29/05/2013 : 130 000 000 €
28/07/2014 : 170 000 000 €
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Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Communiqués associés
France : 400 millions d'EUR pour les Lycées du Languedoc-Roussillon

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mars 2012
Statut
Référence
Signé | 08/08/2012
20110113
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
High Environmental Quality (HEQ) Secondary Schools - Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon Region

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million.
EUR 900 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Languedoc-Roussillon Region's secondary school construction and renovation programme, catering for the Region's needs resulting primarily from its high population growth.

The project concerns the Languedoc-Roussillon Region's secondary school construction and renovation programme, catering for the Region's needs resulting primarily from its high population growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project involves new buildings and extensions for educational purposes. Directive 97/11/EC does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for educational premises but this project could conceivably be regarded as an urban renewal project (Annex II of the EU Directive). This point will have to be examined during the appraisal.

Tendering procedures used for public buildings are required to comply with Community procurement directives (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC, as amended by Commission Regulation 1874/2004).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Date de publication
12 May 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66412318
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110113
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88693601
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110113
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
High Environmental Quality (HEQ) Secondary Schools - Languedoc-Roussillon
Fiche technique
LYCEES HQE LANGUEDOC-ROUSSILLON
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