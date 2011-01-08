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EESTI ENERGIA WINDPARKS

Signature(s)

Montant
45 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Estonie : 45 000 000 €
Énergie : 45 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2011 : 45 000 000 €
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08/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EESTI ENERGIA WINDPARKS
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Fiche récapitulative

Date de publication
29 septembre 2011
Statut
Référence
Signé | 08/12/2011
20110108
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Eesti Energia Windparks

AS Eesti Energia

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
Approximately EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of development, construction and operation of two windfarms in Estonia.

The two wind farms will have a combined total capacity of about 62 MW. One wind farm will be constructed on the ash field adjacent to the thermal power plant at Narva and the other one on the Paldiski peninsula.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Both wind farms fall under Annex II of the EIA Directive. The projects have been screened by the responsible authority and thus undergone the EIA process.

Since the promoter is public undertaking it will follow the EU Procurement Directive 2004/17/EC to procure the equipment and construction works according to the public procurement principles established in the EIB guide to procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EESTI ENERGIA WINDPARKS
Date de publication
8 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65131897
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EESTI ENERGIA WINDPARKS
Date de publication
17 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65129993
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110108
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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08/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EESTI ENERGIA WINDPARKS
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Fiche récapitulative
Eesti Energia Windparks
Fiche technique
EESTI ENERGIA WINDPARKS
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