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POWERTRAIN R&D II (RSFF)

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 30 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2011 : 30 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 10/11/2011
20110087
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Powertrain RDI II RSFF

AVL LIST GMBH

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The promoter is an engineering company offering R&D services and equipment mainly to automotive Original Equipment Manufacturers and producers of commercial vehicles. The project comprises research, development and innovation (RDI) activities in the following fields: (i) powertrain engineering, including development of hybrid technology and advanced batteries for electric cars; (ii) instrumentation and test systems; and (iii) advanced simulation techniques required, e.g., in powertrain engineering.

The project aims at improving the Promoter’s innovation capacity, thereby impacting positively on its international competitiveness.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that will be carried out in existing facilities already authorised. An EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directive 97/11/EC. The project is expected to have a positive impact on the environment, as the targeted innovations will enable the development of modern powertrain concepts that will improve the fuel efficiency of vehicles and therefore contribute to CO2 emission reduction. The Bank’s services will verify details during appraisal.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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