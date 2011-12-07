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ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 180 000 000 €
Énergie : 180 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2012 : 180 000 000 €
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10/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III

Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2011
Statut
Référence
Signé | 14/12/2012
20110071
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III
OFFICE NATIONAL DE L ELECTRICITE ET DE L EAU POTABLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 180 million
EUR 443 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is an investment programme aimed at reinforcing and extending the electricity transmission network of Morocco. The programme consists of 24 electricity transmission schemes overall encompassing the implementation of circa 850 km of overhead lines and 4 600 MVA of transformation capacity.

The main purpose of the project is to enable the integration into the grid of new generation resources, including renewable energy, extend the transformation capacity to the distribution grid and contribute to improve the reliability of supply

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Moroccan EIA legislation requires environmental and social impact assessments for the main project schemes in the programme. Such assessments need to be carried out in line with EIB guidelines, implying a follow-up during the implementation of the programme as and when individual EIAs become available.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III - Rabattement sur poste Agadir 400/225 KV
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52128034
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110071
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ONEE RESEAUX ELECTRIQUES III - Construction du poste de transformation 225-60 kV d’Ouled Rahhou
Date de publication
22 Jun 2012
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53218463
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110071
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III - Ligne 225 kV d'Igli - Glalcha et Rabattements
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220274
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110071
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ONEE - RESEAUX ELECTRIQUES III
Date de publication
10 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66978399
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110071
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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