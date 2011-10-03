S 10 Schnellstrasse Sued (TEN)

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Fiche récapitulative
ASFINAG
Construction of a 22 km section of the S10 Mühlenviertler Schnellstraße between Unterweitersdorf and Freistadt.
The S10 Mühlviertler Schnellstrasse will link the Upper Austrian central area around the city of Linz and the Czech capital-region of Prague. It aims at:
- a better integration of the region through efficient road-connections,
- generating new economic inputs
- improving current traffic situation from a congestion, safety and environmental point of view.
The applicability of the SEA Directive is to be assessed during appraisal. The project is subject to Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended. An EIA has been carried out and public consultations have been extensively organised. Environmental approval has been granted by the competent authority in July 2007. A Natura 2000 site lies in the vicinity of the project (Tal der Kleinen Gusen). The EIA procedure, including issues related to the Habitats and Birds Directives, will be assessed during appraisal.
The Promoter is a public entity and is therefore subject to EU Procurement Directives. In this context, the Bank will require the promoter to ensure that the contracts related to the project have been or shall be tendered in accordance with EU public procurement procedures. To be reviewed at appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.