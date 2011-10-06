Academisch Medisch Centrum Amsterdam

The project supports the infrastructure and organisational development of the Academisch Medisch Centrum (Academic Medical Centre, AMC) in Amsterdam, the Netherlands. The AMC comprises the University Hospital and the Faculty of Medicine of the University of Amsterdam, the Emma Children’s Hospital and several other institutions.

The AMC developed an investment programme to improve the centre’s competitiveness through modernisation and reconfiguration. It is foreseen to refurbish several facilities on the existing site dating from the 1980s which are no longer adequate for modern service provision. Another major component is the modernisation of the central power supply to increase the energy efficiency of the facilities.