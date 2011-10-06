Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Fiche récapitulative
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Refurbishment and improvement of the University Hospital in Amsterdam (AMC) under the investment programme 2009-2014.
The project supports the infrastructure and organisational development of the Academisch Medisch Centrum (Academic Medical Centre, AMC) in Amsterdam, the Netherlands. The AMC comprises the University Hospital and the Faculty of Medicine of the University of Amsterdam, the Emma Children’s Hospital and several other institutions.
The AMC developed an investment programme to improve the centre’s competitiveness through modernisation and reconfiguration. It is foreseen to refurbish several facilities on the existing site dating from the 1980s which are no longer adequate for modern service provision. Another major component is the modernisation of the central power supply to increase the energy efficiency of the facilities.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the projects may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. Due to the fact that healthcare is an element of social cohesion, the project will have positive social benefits in this respect.
The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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