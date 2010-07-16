LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL

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Fiche récapitulative
Global loan for the financing of renewable energy and energy efficiency investments carried out by private companies in Lebanon. The EIB funds will be channelled through the Lebanese Central Bank, Banque du Liban.
The rationale for the project is the need of long-term funding and technical assistance for the implementation of energy efficiency and renewable energy projects carried out by industry and service providers in Lebanon. The project will contribute to the reduction of greenhouse emissions and enhancement of energy supply security.
The operation will focus on small or medium sized projects with in principle limited environmental impacts. However it cannot be excluded at this stage that some schemes (in particular renewable energy investments) may be categorised as Annex II-type projects under the Environmental Impact Assessment Directive, which if located in the EU would require a review by the competent authority to determine the need for environmental impact assessment. The projects will be required to comply with the Bank’s environmental and social policy which, for countries outside the EU, is based on the principles of the relevant national and EU laws.
For all investments, the Bank will require the promoter and the financial intermediaries to ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.