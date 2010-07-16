Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2012 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL
Communiqués associés
Liban : 125 millions d’EUR pour les autoroutes et les énergies propres

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2012
Statut
Référence
Signé | 21/12/2012
20100716
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LEBANON ENERGY EFFICIENCY GL
ACCEPTABLE BANK(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Global loan for the financing of renewable energy and energy efficiency investments carried out by private companies in Lebanon. The EIB funds will be channelled through the Lebanese Central Bank, Banque du Liban.

The rationale for the project is the need of long-term funding and technical assistance for the implementation of energy efficiency and renewable energy projects carried out by industry and service providers in Lebanon. The project will contribute to the reduction of greenhouse emissions and enhancement of energy supply security.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will focus on small or medium sized projects with in principle limited environmental impacts. However it cannot be excluded at this stage that some schemes (in particular renewable energy investments) may be categorised as Annex II-type projects under the Environmental Impact Assessment Directive, which if located in the EU would require a review by the competent authority to determine the need for environmental impact assessment. The projects will be required to comply with the Bank’s environmental and social policy which, for countries outside the EU, is based on the principles of the relevant national and EU laws.

For all investments, the Bank will require the promoter and the financial intermediaries to ensure that implementation of the projects will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL
Autres liens
Communiqués associés
Liban : 125 millions d’EUR pour les autoroutes et les énergies propres

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66008560
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100716
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL
Autres liens
Fiche récapitulative
LEBANON ENERGY EFFICIENCY GL
Fiche technique
LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL
Communiqués associés
Liban : 125 millions d’EUR pour les autoroutes et les énergies propres

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Liban : 125 millions d’EUR pour les autoroutes et les énergies propres
Autres liens
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LEBANON ENERGY EFFIC & RENEWABLES GL

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes