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MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 5 000 000 €
Pologne : 5 000 000 €
Hongrie : 5 000 000 €
Roumanie : 5 000 000 €
Slovaquie : 5 000 000 €
France : 5 000 000 €
Italie : 5 000 000 €
Belgique : 10 000 000 €
Slovénie : 10 000 000 €
Pays-Bas : 10 000 000 €
Autriche : 15 000 000 €
Allemagne : 20 000 000 €
Transports : 100 000 000 €
Date(s) de signature
31/03/2011 : 5 000 000 €
31/03/2011 : 5 000 000 €
31/03/2011 : 5 000 000 €
31/03/2011 : 5 000 000 €
31/03/2011 : 5 000 000 €
31/03/2011 : 5 000 000 €
31/03/2011 : 5 000 000 €
31/03/2011 : 10 000 000 €
31/03/2011 : 10 000 000 €
31/03/2011 : 10 000 000 €
31/03/2011 : 15 000 000 €
31/03/2011 : 20 000 000 €
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Related public register
09/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II

Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2011
Statut
Référence
Signé | 31/03/2011
20100710
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Mitsui Locomotive Leasing II

Mitsui Rail Capital Europe B.V.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 285 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in the acquisition of around 80 new locomotives for leasing to European rail freight service operators (Railway Undertakings for freight in EU terminology) and possibly to a limited extent for passenger transport.

The locomotives are destined to replace existing locomotives or provide additional capacity for the expanding rail freight market. The project will support rail freight competitiveness on a wider European level and contribute to the transfer of traffic from road to rail.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EC, as amended, as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list.

The Promoter is a private entity and is therefore not subject to provisions of Directive 2004/17/EC. Promoter’s Procurement arrangements are however acceptable to the Bank.

Documents liés
09/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II
Date de publication
9 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70614374
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100710
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Autriche
Belgique
Pays-Bas
Slovénie
Tchéquie
France
Hongrie
Italie
Pologne
Roumanie
Slovaquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II
Autres liens
Fiche récapitulative
Mitsui Locomotive Leasing II
Fiche technique
MITSUI LOCOMOTIVE LEASING II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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