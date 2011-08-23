Sandvik RDI II

Fiche récapitulative
Sandvik AB
The project concerns parts of the promoter’s broader investments in research, development and innovation (RDI). The selected activities relate on the one hand to the research and development of new materials, technologies and products. Secondly, the project comprises investments in the innovation of the existing products in the areas of tools for industrial production, and mining and construction equipment. The project aims at the overall improvement of the productivity of the operations of the promoter’s customers through higher product quality, speed, safety, flexibility as well as cost competitiveness. In parallel there is a strong consideration of environmental sustainability issues in terms of energy consumption, longer product lives, recyclability of materials and overall utilisation of resources.
The R&D investments in new materials, product and process technologies are expected to lead to an improvement of productivity, environmental sustainability (e.g. through the reduction of energy used and the increase of raw materials recycled) and working conditions (increased ergonomics and safety of operators) at the manufacturing processes or in the final products where the results of this R&D project will find application.
The project concerns investments in research and development carried out in existing facilities already authorised. An EIA therefore is not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The related facilities are already covered by appropriate environmental authorisations. Overall, the project is considered acceptable with no negative residual impacts, and some products of the programme will contribute to more energy efficient and safer solutions
The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. The company’s policies to incorporate environmental and social factors in the supply chain management and those to prevent corruption and anti-competitive practices are considered acceptable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.