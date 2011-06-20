Orange Slovensko Telecom

Investments in mobile telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and IT systems) do not fall under the EIA Directives. Mobile telecommunication systems have limited environmental effects. The visual impact of base station towers can be mitigated by appropriate construction and operation measures. Potential health risks from electromagnetic radiation are still under study at an international level.

Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives).