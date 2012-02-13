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URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 20 000 000 €
Eau, assainissement : 4 000 000 €
Transports : 16 000 000 €
Date(s) de signature
10/10/2012 : 4 000 000 €
10/10/2012 : 16 000 000 €
Autres liens
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Fiche récapitulative

Date de publication
13 février 2012
Statut
Référence
Signé | 10/10/2012
20100683
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Urgent Flood Relief and Prevention

Republic of Montenegro

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 25 million
EUR 30 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project would contribute to repairing and reconstructing the major damage to the public infrastructure (roads, bridges, water supply, hydraulic infrastructure, etc.) caused by the exceptional rainfall and flooding of November and December 2010.

Re-establish the conditions for economic growth and sustainable development, prevent similar disasters by addressing key risks as well as supporting social cohesion and job creation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As an official candidate country for membership to the European Union, the promoter is required to implement all the schemes in compliance with relevant EU environmental and social legislation and principles.

Procurement procedures will be consistent with the Bank’s Guidelines to Procurement.

Documents liés
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Date de publication
22 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69393984
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100683
Secteur(s)
Transports
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Monténégro
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88530639
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100683
Secteur(s)
Transports
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Monténégro
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION
Autres liens
Fiche récapitulative
Urgent Flood Relief and Prevention
Fiche technique
URGENT FLOOD RELIEF AND PREVENTION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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