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BANCA MARCH SMES & OTHER PRIORITIES

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
4/07/2011 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
Espagne : la BEI et Banca March signent un accord pour le financement de projets d’investissements réalisés par des PME

Fiche récapitulative

Date de publication
4 février 2011
Statut
Référence
Signé | 04/07/2011
20100657
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Banca March SMEs & Other Priorities

Banca March SA

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Loan for financing small and medium-sized projects carried out primarily by SMEs (at least 70%), as well as by local authorities and mid-cap enterprises up to 30% of the loan amount.

At least 70% of the loan amount will be used for the financing of SMEs. Up to 30% of the total amount could be used in small investment projects in eligible sectors carried out by public sector authorities and/or mid-cap enterprises (up to 3,000 employees).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

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Communiqués associés
Espagne : la BEI et Banca March signent un accord pour le financement de projets d’investissements réalisés par des PME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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