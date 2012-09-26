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EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
7/03/2013 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
21/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Communiqués associés
Inde : 150 millions d’EUR pour atténuer les changements climatiques

Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 07/03/2013
20100655
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Export-Import Bank of India (EXIM Bank)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework Loan supporting investment projects that contribute to climate change mitigation.

The proposed operation would contribute to the development of clean energy and the avoidance or reduction of greenhouse gas emissions. It would support the EU-India Strategic Partnership which foresees, inter alia, cooperation in fighting climate change.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will focus on small or medium sized projects with in principle limited environmental impacts. However, some schemes if located in the EU may be categorised as Annex II-type projects under the EIA Directive, which would require a review by the competent authority to determine the need for environmental impact assessment. National environmental legislation and the environmental and social due diligence procedures of the borrower will be assessed during appraisal, in order to assure the compliance of the selected projects with EU Environmental and Social guidelines, including due consideration for protection of sites of nature conservation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Inde : 150 millions d’EUR pour atténuer les changements climatiques

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Date de publication
21 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67170568
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100655
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EXIM BANK OF INDIA CLIMATE CHANGE FL
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88678729
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100655
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Inde
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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