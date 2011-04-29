Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II

Signature(s)

Montant
45 183 815,93 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 45 183 815,93 €
Services : 1 355 514,48 €
Transports : 43 828 301,45 €
Date(s) de signature
20/07/2011 : 1 355 514,48 €
20/07/2011 : 43 828 301,45 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Communiqués associés
République tchèque : 44 millions d’EUR pour l’amélioration des routes et du patrimoine culturel de la Bohème du Sud

Fiche récapitulative

Date de publication
29 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 20/07/2011
20100640
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
South Bohemia Transport Infrastructure II

The South-Bohemian Region (Jihočeský kraj)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 1 100 million
CZK 3 655 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Series of priority schemes for road rehabilitation and upgrade of the regional road network included in the regional medium-term investment programme.

This project would support road investments co-financed by the 2007-2013 Regional Operational Programme South-West as well as other investments mainly in the regional transport sector financed from the regional budget.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project refers to a multi-scheme operation classified as a Framework Loan and some of the schemes might fall under Annex I or, more likely, Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. The Bank will ensure that all the schemes to be supported by the loan will comply with the relevant EU environmental legislation.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Commentaires

The Bank will support the financial contribution of the regional budget.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Autres liens
Communiqués associés
République tchèque : 44 millions d’EUR pour l’amélioration des routes et du patrimoine culturel de la Bohème du Sud

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
41092732
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100640
Secteur(s)
Transports
Services
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Autres liens
Fiche récapitulative
South Bohemia Transport Infrastructure II
Fiche technique
SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II
Communiqués associés
République tchèque : 44 millions d’EUR pour l’amélioration des routes et du patrimoine culturel de la Bohème du Sud

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
République tchèque : 44 millions d’EUR pour l’amélioration des routes et du patrimoine culturel de la Bohème du Sud
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOUTH BOHEMIA TRANSPORT INFRA II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes