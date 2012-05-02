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KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Afrique du Sud : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
5/11/2012 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 05/11/2012
20100589
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
The project promoter is a private Spanish multinational company that applies innovative technology solutions for sustainable development in the energy and environment sectors, generating electricity from the sun, producing biofuels, desalinating sea water and recycling industrial waste. The promoter is a market leader in most of these sectors, has an extensive track record and an international presence in over 70 countries across all continents. A South African pre-eminent development finance institution, whose role is to foster private sector development in South Africa, will jointly sponsor the project.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 332 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of a greenfield solar power tower with a 50 MW net power-generating capacity.

Khi Solar One is a 50 MW steam receiver power tower concentrated solar power (CSP) plant with approximately two hours of steam storage and will have an overhead tie-line connection to the grid. The project will be located approximately 15 km south-west of the town of Upington in the Northern Cape province in South Africa.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EEC) as amended, requiring the competent national authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment (EIA). Under South African Law, the project requires a mandatory EIA including initial scoping and public consultation. During appraisal, the Bank will ensure that the project complies with the Bank's principles and standards as regards environmental and social issues.

The project has followed private procurement rules and the main contractors and suppliers have already been selected. However, the South African power sector is not liberalised and access to the electricity market is only possible through specific tendering procedures. The Bank will appraise the procurement process followed to confirm compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54901432
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100589
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - KHI SOLAR ONE TOWER PROJECT
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
233432089
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100589
Secteur(s)
Énergie
Régions
Afrique du Sud
Pays
Afrique du Sud
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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