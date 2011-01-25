PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 1

Signature(s)
Fiche récapitulative
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
The project consists of the modernisation of 58 km of an existing dual electrified railway line between Wroclaw (Grabiszyn) and the border between Dolnoslaskie and Wielkopolskie regions (chainage 1.7 km to 59.7 km) in central Poland.
The project will help prepare the section of line for future installation of European Rail Traffic Management System (ERTMS), scheduled as part of the Polish National ERTMS Deployment Plan for implementation during the next financing perspective.
The project falls under Annex II of EIA Directive 85/337/EEC, as amended, and was screened in by the Competent Authority. EIAs have been undertaken in 2005 and 2008. A positive Environmental Decision was issued in February 2010 by the Competent Authority. A further round of assessment has taken place as part of the building permit process during 2010. The project has the potential to impact three Natura 2000 sites; so the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply.
The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.