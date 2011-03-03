NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP

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Fiche récapitulative
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The Project concerns the design, construction, operation and maintenance of waste treatment facilities that will enable energy and materials recovery from residual waste generated in North Yorkshire and the City of York, England.
The project will contribute to meeting the region’s targets for diversion of biodegradable and other waste from landfills, complement up-stream efforts on recycling, and enable recovery of energy from waste.
The project consists of waste treatment facilities that will enable recyclables and energy recovery from the residual waste stream. The facilities will be constructed on a site currently used for sand and gravel screening and vehicle storage, which is located adjacent to a landfill. The project will reduce the amount of waste that is disposed on landfills and it will enable recovery of energy and some recyclables from the residual waste.
Procurement for this project has been carried out according to UK PFI regulations. Following a competitive dialogue with short listed bidders, a preferred bidder was chosen in July 2010. The preferred bidder intends to implement the project through an EPC contract for the waste incinerator, and design-build-commissioning contracts and a separate civil and building works contract for the other project facilities.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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