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NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP

Signature(s)

Montant
195 944 514,05 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 195 944 514,05 €
Déchets solides : 195 944 514,05 €
Date(s) de signature
30/10/2014 : 46 242 063,71 €
30/10/2014 : 149 702 450,34 €
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Communiqués associés
Royaume-Uni: Yorkshire : soutien de 150 millions de GBP de la BEI pour une installation de traitement des déchets

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mars 2011
Statut
Référence
Signé | 30/10/2014
20100575
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
CITY OF YORK COUNCIL NORTH YORKSHIRE COUNTY COUNCIL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 152 million (EUR 178 million)
GBP 320 million (EUR 373 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The Project concerns the design, construction, operation and maintenance of waste treatment facilities that will enable energy and materials recovery from residual waste generated in North Yorkshire and the City of York, England.

The project will contribute to meeting the region’s targets for diversion of biodegradable and other waste from landfills, complement up-stream efforts on recycling, and enable recovery of energy from waste.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of waste treatment facilities that will enable recyclables and energy recovery from the residual waste stream. The facilities will be constructed on a site currently used for sand and gravel screening and vehicle storage, which is located adjacent to a landfill. The project will reduce the amount of waste that is disposed on landfills and it will enable recovery of energy and some recyclables from the residual waste.

Procurement for this project has been carried out according to UK PFI regulations. Following a competitive dialogue with short listed bidders, a preferred bidder was chosen in July 2010. The preferred bidder intends to implement the project through an EPC contract for the waste incinerator, and design-build-commissioning contracts and a separate civil and building works contract for the other project facilities.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
Date de publication
25 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46246484
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100575
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
Date de publication
16 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164850618
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100575
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - NORTH YORKSHIRE AND YORK WASTE PPP
Date de publication
18 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53294980
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100575
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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