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TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION

Signature(s)

Montant
211 824 515,16 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 211 824 515,16 €
Énergie : 211 824 515,16 €
Date(s) de signature
3/07/2012 : 211 824 515,16 €
Autres liens
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2011
Statut
Référence
Signé | 03/07/2012
20100574
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAURON Electricity Distribution

TAURON Polska Energia SA

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to PLN 900 million (ca. EUR 225 million)
Estimated amount: PLN 1800 million (ca. EUR 450 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves a multi-annual investment programme for the modernisation and extension of electricity networks of the promoter’s two electricity distribution companies, Enion and EnergiaPro, located in Southern Poland. Project implementation will focus mainly on substations, overhead lines, cables and asset management systems.

The project will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, further improve safety, and improve the reliability and quality of electricity supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project schemes are likely to fall under Annex II of the EIA Directive (85/337/EC), leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA would be required. The EIA screening criteria applied by the national competent authority of Poland will be assessed during appraisal.

The promoter is a public undertaking and is required to follow the procurement procedures set out in the public procurement Directive 2004/17/EC and the Polish public procurement act. The Promoter’s approach for the procurement of works, goods and services will be further evaluated during the appraisal.

Documents liés
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66005836
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100574
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76694619
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100574
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION
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Fiche récapitulative
TAURON Electricity Distribution
Fiche technique
TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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