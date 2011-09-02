AUTOVIA A66 BENAVENTE - ZAMORA PPP

Signature(s)
Fiche récapitulative
Ministerio de Fomento
Financing of a 30- years DBFO long-term concession for construction and operation of a 49 km free-toll expressway between Benavente and Zamora.
The motorway will complete the A-66 North-South motorway – the so-called Silver Expressway – connecting Andalucía and Extremadura with Galicia, Asturias and Cantabria. The road is part of the Spanish Trans-european road network and will be procured as a Public-Private-Partnership with payments by the promoter to the concessionaire based on the availability of the infrastructure.
The project was included in the “Plan for Transport Infrastructures 2000-2007”, approved before the entry into force of SEA Directive (2001/42/EC). It falls under Annex I of EIA Directive. The project may impact 3 Natura 2000 sites: (ES4190146, ES0000207, ES0000004) and protected species. Compliance with EU SEA (2001/42/EC), EIA (85/337/EEC, as amended), Habitats (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) will be verified during appraisal.
The project will be procured through an international open process with publication in the OJEU. The procurement notice for the PPP concession has not yet been published in the OJEU. These procedures along with compliance on Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.