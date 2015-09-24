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WIND FARM GULF OF SUEZ

Signature(s)

Montant
115 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 115 000 000 €
Énergie : 115 000 000 €
Date(s) de signature
28/03/2017 : 115 000 000 €
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05/02/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND FARM GULF OF SUEZ
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07/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARM GULF OF SUEZ - ESIA Study - 1,000 MW Wind Farms at the Gulf of Suez
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Egypte : engagement solide de la BEI en faveur des énergies renouvelables : nouvelle enveloppe de 115 millions d’EUR pour un parc éolien

Fiche récapitulative

Date de publication
24 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 28/03/2017
20100544
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WIND FARM GULF OF SUEZ
NEW & RENEWABLE ENERGY AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 115 million
EUR 334 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 200 MWe windfarm on the Red Sea coast - at the Gulf of Suez - to supply the national grid

This renewable energy project is expected to make a significant contribution to both EU and country priorities, in particular with regard to climate action objectives. The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's external mandate for the Southern Neighbourhood region since it will contribute to reducing the growing electricity supply gap in Egypt using sustainable wind energy resources. The project also directly supports the objectives of the Government of Egypt, which aims to reach a wind energy share of total energy generation of 12% by 2020 under its power sector development strategy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. A Strategic Environmental Assessment (SEA) was conducted for the larger region in 2011 ("1000 MW wind farm") covering an area of about 200 km². Based on the SEA, the competent authority has screened the project in and decided that a preliminary impact assessment or "Form B" is required. As the "Form B" is less comprehensive than a full EIA, the Bank will conduct a gap-analysis with respect to its environmental and social standards and decide on complementary measures as required.

The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WIND FARM GULF OF SUEZ
Date de publication
5 Feb 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64568986
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100544
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - WIND FARM GULF OF SUEZ - ESIA Study - 1,000 MW Wind Farms at the Gulf of Suez
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64059502
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100544
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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