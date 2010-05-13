Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AZ MARIA MIDDELARES HOSPITAL GHENT

Signature(s)

Montant
99 999 500 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 99 999 500 €
Santé : 99 999 500 €
Date(s) de signature
1/12/2011 : 20 000 000 €
1/12/2011 : 30 000 000 €
2/05/2013 : 49 999 500 €
Autres liens
Communiqués associés
Belgique : 100 millions pour le nouveau complexe hospitalier AZ Maria Middelares à Gand

Fiche récapitulative

Date de publication
9 novembre 2010
Statut
Référence
Signé | 01/12/2011
20100513
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AZ Maria Middelares Hospital Ghent

vzw AZ Maria Middelares

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million.
EUR 210 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the construction of a new hospital building on the existing site in Ghent.

By merging the services on one single site, the project will lead to the reorganisation of service delivery, of logistics and to an improvement of the general functioning of the hospital. Unit-cost reductions, shorter patients’ stays, greater comfort are expected results of the operation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the Project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal, the Bank’s services will examine the environmental implications of the new hospital project and verify the screening decision of the Competent Authority and whether an EIA is required.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the Project have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The Project’s procurement strategy will be examined during appraisal.

Autres liens
Communiqués associés
Belgique : 100 millions pour le nouveau complexe hospitalier AZ Maria Middelares à Gand

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Belgique : 100 millions pour le nouveau complexe hospitalier AZ Maria Middelares à Gand
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes