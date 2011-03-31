IWSP II (UPPER EGYPT)

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Fiche récapitulative
The project includes (i) capital investments to rehabilitate, upgrade or install new infrastructure (water treatment plants, waste water treatment plants and water and sewer networks) as well as (ii) accompanying measures to strengthen the institutional capacity in the sector. The individual investments in infrastructure will be prioritised on the basis of the Egyptian National Water Resources Plan and more detailed regional Master Plans.
The project will contribute to reducing pollution from discharge of untreated wastewater in the environment and to improving the quality of water services, thereby enhancing the living conditions of 15 million inhabitants in the Upper-Egypt Region.
The project is expected to have significant positive impacts on the environment and on social issues. It will improve access to safe drinking water and sanitation in the Upper Egypt Region. Though not directly applicable, all components under this project will comply with European environmental legislation, i.e. EIA directive 97/11/EC and Habitats Directive 92/43/EC).
In accordance with the NIF Framework Agreement, all programme components will be procured according to rules of the Lead Financing Institution (KfW). The EIB has requested KfW to publish all relevant tenders in the Official Journal of the EU in line with the ongoing discussions in the context of the Mutual Reliance Initiative.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.