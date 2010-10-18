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HYDRO POWER IN STYRIA

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 80 000 000 €
Énergie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
11/05/2011 : 80 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE

Fiche récapitulative

Date de publication
18 octobre 2010
Statut
Référence
Signé | 11/05/2011
20100480
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Hydro Power in Styria

Energie Steiermark AG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 80 million.
Up to EUR 162 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation of two 19 MW hydro schemes (KW Gössendorf and KW Kalsdorf) on the river Mur in the region of Styria.

The project supports national and EU renewable energy objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An EIA has been performed for both plants. The promoter has provided the Bank with a copy of the Non Technical Summary and the Environmental Permit. In line with the Bank's guidelines, details of the Environmental Impact Assessment, including adequacy of proposed mitigation, compensation and environmental monitoring will be assessed, as well as the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations.

The promoter has confirmed to comply with the EU procurement Directives, including publication in the Official Journal. Details of the procedures applied by the promoter will be reviewed during the appraisal.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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